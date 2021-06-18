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Yago Felipe veste camisa do título carioca de 1995 do Fluminense antes e depois do jogo; Mário exalta ação

Volante foi registrado por Fred no almoço da equipe antes da partida com o Santos e posou para foto com o presidente no vestiário depois da vitória...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 23:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 23:06
Crédito: Reprodução/Instagram
Horas antes de o Fluminense ir para o Maracanã para enfrentar o Santos, em partida vencida por 1 a 0, o atacante Fred registrou nas redes sociais imagens de Yago Felipe no almoço da delegação. Chamou a atenção a camisa que o volante estava vestindo: a do título do Campeonato Carioca de 1995, marcada pelo icônico gol de barriga de Renato Gaúcho. Após o jogo do Brasileirão, o jogador saiu do estádio novamente com o uniforme histórico.
> ATUAÇÕES: Nenê marca em centésimo jogo e define vitória do Fluminense sobre o Santos
Quem também registrou o momento foi o presidente Mário Bittencourt, no Instagram. Ele exaltou a identificação do volante com o clube e o esforço dos jogadores.
- Quando amamos um clube de futebol, existem momentos que nos marcam eternamente e fortalecem ainda mais nossa relação com a instituição. Ao final do jogo de hoje, após uma vitória com muita luta, presenciei nosso guerreiro Yago saindo do vestiário vestido com nossa armadura do título de 95. Fiquei emocionado ao ver o quanto este grupo de jogadores honra nossa camisa e o quanto são identificados com o clube. Pedi ao Yago pra tirar uma foto e guardar comigo de lembrança porque como torcedor que sou, essa imagem representa muito pra mim. Fiz a postagem para poder compartilhar minha emoção com todos. Obrigado Yago e a todo o grupo por honrarem a camisa do Fluminense com amor e com vigor - escreveu o mandatário.
Veja a tabela do Brasileirão Yago, porém, estará suspenso na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Fluminense visita o Fortaleza, atual líder, na Arena Castelão, às 18h15, pela quinta partida do torneio. Nas redes sociais, a torcida também exaltou a ação do jogador. Yago Felipe renovou o contrato com o Fluminense em abril deste ano, assinando até dezembro de 2022. Ele foi contratado no início da temporada passada e é titular absoluto no Tricolor.

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