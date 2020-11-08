Yago Felipe testa positivo para Covid-19 e está fora do duelo do Fluminense contra o Grêmio

O meia Yago Felipe desfalca o Fluminense neste domingo, no Maracanã, contra o Grêmio. O jogador estava relacionado para a equipe Tricolor, mas foi retirado da lista testar positivo para a Covid-19.O Tricolor carioca não poderá contar ainda com o meia Nenê e o atacante Fernando Pacheco. Por outro lado, terá Luiz Henrique, que já havia sido relacionado contra o Fortaleza, mas não havia treinado com o grupo na semana. Fred e Dodi retornam de suspensão.A partida de hoje será realizada às 20h30. O Fluminense, em busca do nono jogo sem derrotas, e o Grêmio, querendo o oitavo, se enfrentam pela 20ª rodada da competição buscando se consolidar na luta por vaga na Libertadores. Os donos da casa estão em quarto lugar, com 32 pontos, enquanto os visitantes estão em oitavo, com 27.