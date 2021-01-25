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futebol

Yago Felipe recebe o terceiro amarelo e desfalca o Fluminense contra o Goiás

Volante se junta a Felippe Cardoso, com Covid-19, como um dos desfalques de Marcão para a partida, no domingo, no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 14:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:12

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense fez o último clássico da temporada neste domingo, vencendo o Botafogo por 2 a 0 em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima partida, terá o Goiás pela frente, mas Marcão tem um desfalque já confirmado para o duelo. O meio-campista Yago Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto.
> ATUAÇÕES: Autores dos gols, Lucca e Wellington Silva são os melhores do Fluminense no Clássico Vovô
O jogo será no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Outro desfalque é o atacante Felippe Cardoso, que ainda cumpre isolamento por ter testado positivo para Covid-19.
Por outro lado, Fred e Caio Paulista, antes suspensos, vão voltar. Os meias Michel Araújo e Paulo Henrique Ganso ainda não dúvidas. O primeiro foi poupado após sentir um incômodo na coxa direita, enquanto o segundo se recupera de cirurgia de apendicite.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Fluminense chegou aos 50 pontos e continua em sétimo lugar, mas está um ponto atrás de Grêmio e Palmeiras, que têm um jogo a menos. O Tricolor está firme na briga por uma vaga na Libertadores faltando seis rodadas para o fim do campeonato.

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