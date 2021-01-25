Yago Felipe recebe o terceiro amarelo e desfalca o Fluminense contra o Goiás

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense fez o último clássico da temporada neste domingo, vencendo o Botafogo por 2 a 0 em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima partida, terá o Goiás pela frente, mas Marcão tem um desfalque já confirmado para o duelo. O meio-campista Yago Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto.

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O jogo será no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Outro desfalque é o atacante Felippe Cardoso, que ainda cumpre isolamento por ter testado positivo para Covid-19.

Por outro lado, Fred e Caio Paulista, antes suspensos, vão voltar. Os meias Michel Araújo e Paulo Henrique Ganso ainda não dúvidas. O primeiro foi poupado após sentir um incômodo na coxa direita, enquanto o segundo se recupera de cirurgia de apendicite.

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