Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Yago Felipe pede mais atenção ao Flu e afirma: 'Temos que voltar a vencer'

Fluminense chegou a três partidas sem vitória após perder para o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão; volante entrou no segundo tempo...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 08:00
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
A dificuldade criada pela atuação fraca no primeiro tempo e um gol sofrido logo no início da partida marcaram as explicações para a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Após a partida, o volante Yago Felipe, que entrou no segundo tempo na vaga de Yuri, lamentou a falta de atenção da equipe em dois lances idênticos que geraram os gols de Filipe Luís nos primeiros minutos e Gabriel Barbosa, aos 33.
- A gente sabia da dificuldade do jogo, a importância de um clássico, infelizmente entramos desatentos, levamos dois gols no primeiro tempo, fica complicado de reagir. Fizemos um gol tarde, melhoramos um pouco no segundo tempo, mas serve de lição, não podemos errar dessa maneira. Temos que estar mais atentos para entrar bem nos jogos e não ser surpreendido e sair atrás do placar - analisou o volante.
No próximo domingo, o Fluminense terá uma nova chance de melhorar os resultados, já que receberá o Corinthians no Maracanã, no domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estacionou nos 11 pontos e não vence há três partidas.
- Que bom que já temos a oportunidade de reagir no campeonato. Tenho certeza que temos que nos preparar da melhor forma possível nesses três dias. É pouco tempo. Mas temos que voltar a vencer no campeonato e vamos em busca disso no próximo jogo - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados