Yago Felipe pede mais atenção ao Flu e afirma: 'Temos que voltar a vencer'

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

A dificuldade criada pela atuação fraca no primeiro tempo e um gol sofrido logo no início da partida marcaram as explicações para a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Após a partida, o volante Yago Felipe, que entrou no segundo tempo na vaga de Yuri, lamentou a falta de atenção da equipe em dois lances idênticos que geraram os gols de Filipe Luís nos primeiros minutos e Gabriel Barbosa, aos 33.

- A gente sabia da dificuldade do jogo, a importância de um clássico, infelizmente entramos desatentos, levamos dois gols no primeiro tempo, fica complicado de reagir. Fizemos um gol tarde, melhoramos um pouco no segundo tempo, mas serve de lição, não podemos errar dessa maneira. Temos que estar mais atentos para entrar bem nos jogos e não ser surpreendido e sair atrás do placar - analisou o volante.

No próximo domingo, o Fluminense terá uma nova chance de melhorar os resultados, já que receberá o Corinthians no Maracanã, no domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estacionou nos 11 pontos e não vence há três partidas.