Yago Felipe encara Palmeiras e Fluminense como preparação: 'Dar mais confiança para o mata-mata'

O Fluminense enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 19h, no Allianz Parque. Em preparação para o confronto, Yago Felipe comentou sobre o desafio de encarar o líder do campeonato. O volante também afirmou que a vitória é essencial para aumentar a confiança do time, que se prepara para as eliminatórias da Copa do Brasil e Libertadores. - Jogo de Brasileirão é sempre importante, ainda mais contra o líder. Nós temos que estar focados nesse jogo, já que depois virão as decisões das Copas. Então temos de entrar muito atentos contra o Palmeiras, fazer um bom jogo para nos dar mais confiança para os jogos de mata-mata - disse.