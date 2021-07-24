Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Yago Felipe encara Palmeiras e Fluminense como preparação: 'Dar mais confiança para o mata-mata'
futebol

Yago Felipe encara Palmeiras e Fluminense como preparação: 'Dar mais confiança para o mata-mata'

Volante atuou em 31 jogos nesta temporada, fez três gols e deu duas assistências; jogador comenta a importância da vitória para a sequência do Flu...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 17:36
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 19h, no Allianz Parque. Em preparação para o confronto, Yago Felipe comentou sobre o desafio de encarar o líder do campeonato. O volante também afirmou que a vitória é essencial para aumentar a confiança do time, que se prepara para as eliminatórias da Copa do Brasil e Libertadores. - Jogo de Brasileirão é sempre importante, ainda mais contra o líder. Nós temos que estar focados nesse jogo, já que depois virão as decisões das Copas. Então temos de entrar muito atentos contra o Palmeiras, fazer um bom jogo para nos dar mais confiança para os jogos de mata-mata - disse.
> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoCom 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, o Tricolor acumula 17 pontos e ocupa a nona posição na tabela da competição. A partida, válida pela décima terceira rodada do Brasileirão, será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados