Yago Felipe, do Fluminense, homenageia eterno ídolo Assis: 'Está sempre vivo em nossos corações'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense venceu o seu terceiro Fla-Flu no ano com gol de André na Neo Química Arena. Nesta terça, completa sete anos da morte do eterno ídolo Assis, carrasco dos rubro-negros. E o volante Yago Felipe prestou uma homenagem ao ex-jogador em suas redes sociais e postou um vídeo explicando o motivo, com direito a uma provocação ao rival.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Fala, galera! Postei a foto do carrasco Assis. Terça-feira agora, dia 6, faz sete anos que ele faleceu. Está sempre vivo em nossos corações, por isso eu fiz essa homenagem. Recordar é viver, Assis acabou com vocês. Um abraço - revelou o volante em sua rede social.

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Com o triunfo sobre o rival, o Tricolor ganhou mais um Fla-Flu no ano, subiu quatro posições e chegou à 13 pontos no Brasileirão. Cabe salientar que além da competição nacional, os comandados de Roger Machado ainda terão pela frente as oitavas de finais das Copas Libertadores e do Brasil neste mês de julho. er+ Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS