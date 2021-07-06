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Yago Felipe, do Fluminense, homenageia eterno ídolo Assis: 'Está sempre vivo em nossos corações'

Nesta terça, faz sete anos da morte de Assis, carrasco dos rubro-negros. Volante prestou uma homenagem e postou um vídeo explicando, com direito a uma provocação ao rival...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 16:03
Crédito: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense venceu o seu terceiro Fla-Flu no ano com gol de André na Neo Química Arena. Nesta terça, completa sete anos da morte do eterno ídolo Assis, carrasco dos rubro-negros. E o volante Yago Felipe prestou uma homenagem ao ex-jogador em suas redes sociais e postou um vídeo explicando o motivo, com direito a uma provocação ao rival.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Fala, galera! Postei a foto do carrasco Assis. Terça-feira agora, dia 6, faz sete anos que ele faleceu. Está sempre vivo em nossos corações, por isso eu fiz essa homenagem. Recordar é viver, Assis acabou com vocês. Um abraço - revelou o volante em sua rede social.
+ Veja quem mais entrou em campo na história do Fluminense
Com o triunfo sobre o rival, o Tricolor ganhou mais um Fla-Flu no ano, subiu quatro posições e chegou à 13 pontos no Brasileirão. Cabe salientar que além da competição nacional, os comandados de Roger Machado ainda terão pela frente as oitavas de finais das Copas Libertadores e do Brasil neste mês de julho. er+ Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS
O próximo compromisso do Tricolor será na quarta contra o Ceará, às 21h30, partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado em São Januário, visto que o Maracanã foi cedido para a disputa da Copa América. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar no G6 da competição faltando uma semana para o primeiro jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores.

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