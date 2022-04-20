Yago Felipe diz estar bem após sentir tornozelo em vitória do Fluminense

O Fluminense voltou a poupar jogadores na vitória por 3 a 2 sobre o Vila Nova, de virada, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além do desgaste, há também os problemas físicos e essa lista pode aumentar. Substituído ainda no primeiro tempo, o volante Yago Felipe atualizou nas redes sociais a situação do tornozelo. Ele deu lugar a Nonato.- Neste lance no início do jogo, tomei uma pancada no tornozelo. Pela imagem dá pra ver que poderia ser algo pior, mas graças a Deus estou bem e muito feliz pela vitória e pelos gols do meus companheiros - escreveu o jogador.