Yago Felipe diz estar bem após sentir tornozelo em vitória do Fluminense

O Fluminense voltou a poupar jogadores na vitória por 3 a 2 sobre o Vila Nova, de virada, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além do desgaste, há também os problemas físicos e essa lista pode aumentar. Substituído ainda no primeiro tempo, o volante Yago Felipe atualizou nas redes sociais a situação do tornozelo. Ele deu lugar a Nonato.- Neste lance no início do jogo, tomei uma pancada no tornozelo. Pela imagem dá pra ver que poderia ser algo pior, mas graças a Deus estou bem e muito feliz pela vitória e pelos gols do meus companheiros - escreveu o jogador.
Yago torceu o mesmo tornozelo que lesionou na eliminação para o Barcelona de Guayaquil (EQU) na Libertadores de 2021 e vem fazendo tratamento de reforço no local desde então. Ele é dúvida para o confronto contra o Internacional, neste sábado, às 19h, no Maracanã. Nonato, emprestado pelo Colorado, não joga.
Depois da vitória, o Fluminense ganhou folga e se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para a primeira atividade antes da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Yago, então, deve ser reavaliado para saber se tem condições de entrar em campo.