Yago Felipe chega a 50 jogos pelo Fluminense; veja os números do meio-campista

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense vem integrando pouco a pouco os titulares da última temporada neste Campeonato Carioca. Um deles é o volante Yago Felipe, um dos motores do time e que completou 50 jogos com a camisa do Tricolor na derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda, em Bacaxá. Nesta partida, inclusive, ele esteve em campo até os minutos finais, mas foi substituído na tentativa de colocar a equipe mais para frente, o que acabou abrindo um buraco no meio-campo e resultando no gol da vitória do Voltaço.

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Durante essas 50 partidas, Yago tem sido importante para o Fluminense. Ele marcou quatro gols até aqui e foi titular em 37 jogos. De acordo com o "Footstats", o meio-campista teve 90,7% de passes certos no Brasileirão passado, foi o quinto que mais finalizou certo na equipe, deu 52 desarmes (terceiro melhor), fez 14 interceptações corretas e 14 viradas de jogo. Ele não chegou a dar passes para gol, mas deu 11 assistências para finalização.

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Yago também foi decisivo. Ele marcou um dos gols da virada contra o Goiás, em outubro, por 4 a 2, além de garantir também a vitória contra o Flamengo, após o time jogar mal e sair atrás no placar. Na última terça-feira, contra o Boavista, foi dele também o primeiro gol para bater a equipe de Saquarema por 2 a 0, em Bacaxá, logo na estreia nesta temporada.No início do Campeonato Brasileiro, Yago Felipe chegou a perder a posição pois teve Covid-19. Quando voltou, Yuri, Hudson e Dodi ocuparam de vez o meio do Tricolor. Em meados de outubro, o jogador retomou a titularidade e virou homem de confiança. Ele até passou por uma lesão que parecia ser grave no joelho direito, mas teve uma recuperação surpreendente e logo voltou à equipe.