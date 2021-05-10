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Yago exalta trabalho de Roger Machado e projeta Fla-Flu decisivo: 'Estamos preparados para essa final'

Em entrevista coletiva, o volante falou sobre a questão física diante da maratona de jogos que o Tricolor tem enfrentado, e disse que o time está preparado para todos os desafios...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:20
Crédito: Yago Felipe alcançou a marca de 60 jogos com a camisa do Fluminense (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Um dos destaques do Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ, Yago Felipe balançou a rede a abriu o placar com um belo chute da entrada da área. Em coletiva de imprensa, o volante, que atingiu a marca de 60 jogos com a camisa do Tricolor, falou sobre a evolução da equipe sob o comando de Roger Machado, analisou o jogo decisivo da Libertadores e projetou final contra o Flamengo.
> Confira a tabela da Copa Libertadores 2021 - Eu tenho, sim, essa certeza que a cada jogo nós estamos nos fortalecendo. Pelas contratações, bastantes jogadores ficaram da temporada passada. Isso é muito importante. Nós temos crescido muito com o trabalho do Roger, a cada jogo a gente tem evoluído, tem colocado em prática aquilo que ele vem trabalhando no dia a dia. Pode ter certeza que a gente está preparado para todos os desafios da temporada, começando pelo Campeonato Carioca, as finais, Fla-Flu novamente. Como você mesmo falou, fizemos bons jogos na final passada e estamos preparados para essa final - salientou.
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Apesar da maratona de jogos e das longas viagens que o grupo fez nas últimas semanas, Yago afirmou que pediu para jogar no domingo. Ele destacou que o grupo tem o respaldo da fisiologia e e elogiou a preparação física do clube carioca.
- No voo da volta do último jogo da Libertadores, eu fui no auxiliar e falei: "Professor Robertinho, fala para o Roger me colocar. Se der, pode colocar" (risos). Ele falou que não sabia de nada ainda, ia precisar dos relatórios de cansaço e tudo mais. Eu estava preparado, estava querendo jogar. O pessoal da fisiologia, da preparação física do Fluminense é de alto nível, nos dá esse apoio para que a gente possa fazer o nosso melhor - comentou o volante.
Antes da decisão contra o Flamengo, o Tricolor terá o duelo contra o Santa Fe, que pode encaminhar a classificação, na quarta, às 21h, no Maracanã. O volante reafirmou que o time tem que ser competitivo e buscar a vitória desde o início por estar em casa.
– A nossa responsabilidade só aumenta, porque fizemos bons jogo, conseguimos quatro pontos de seis disputados contra essas equipes fora de casa. São jogos de definições, que a gente vai buscar já a classificação. A gente está muito focado nesse jogo, muito importante para gente, já quarta-feira, porque pode encaminhar muito bem nossa classificação - disse.

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