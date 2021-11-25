Yago destaca sequência positiva em casa e agradece apoio: 'Dedico essa vitória ao torcedor do Fluminense'

O Fluminense necessitava vencer em mais um confronto direto na briga por uma vaga na próxima Libertadores. E mais uma vez o time fez o dever de casa e com a força da torcida bateu o Internacional por 1 a 0, com gol de Fred. Na saída de campo, o volante Yago Felipe exaltou o apoio dos torcedores, que mais uma vez cantaram e ajudaram a equipe a conquistar os três pontos. - Merecia demais, esse troféu (melhor em campo de acordo com a transmissão da TV Globo) dedico a torcida pela festa que fez hoje, desde o início nos incentivando. A gente sabe a importância que é ter uma sequência muito boa dentro da nossa casa, mostrando nossa força. Então, dedico essa vitória ao torcedor do Fluminense