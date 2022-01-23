Yaca, Loco Abreu e mais: Relembre quem fez gols nas últimas estreias do Botafogo no Campeonato Carioca

O Botafogo vive os últimos dias de pré-temporada antes do começo do Campeonato Carioca. O Alvinegro entra em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Boavista no Estádio Nilton Santos.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo
A equipe comandada por Enderson Moreira vê o Estadual como uma forma de desenvolver o time visando o restante da temporada, para as disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão. De volta à elite nacional após o título da Série B, o Glorioso tem a provar que está em estabilidade de desempenho.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
O ataque, claro, é um dos setores em evidência. Após as saídas de Rafael Moura e Rafael Navarro, que fechou com o Palmeiras, o Glorioso tem Matheus Nascimento, Gabriel Conceição - crias da base - e Erison como nomes para o setor. A pergunta fica no ar: de quem será o primeiro gol do Glorioso no ano?
O LANCE! mostra os autores dos primeiros gols do Botafogo nos últimos dez Cariocas - consequentemente, na temporada.2012Botafogo 3 x 1 Resende - Nilton SantosMaicosuel e Loco Abreu (2)
2013Botafogo 3 x 0 Duque de Caxias - Nilton SantosAntônio Carlos, Andrezinho e Bolívar
2014Resende 1 x 1 Botafogo - Nilton SantosRenato
2015 Botafogo 1 x 0 Boavista - São JanuárioRoger Carvalho
2016Bangu 0 x 2 Botafogo - São JanuárioGervásio Nuñez e Renan Fonseca
2017Botafogo 1 x 1 Nova Iguaçu - Nilton SantosMarcelo Benevenuto
2018Botafogo 2 x 2 Portuguesa - Nilton SantosBrenner e Marcos Vinícius
2019Botafogo 0 x 0 Bangu - Nilton Santos
2020Volta Redonda 1 x 0 Botafogo - Raulino de Oliveira
2021Botafogo 0 x 0 Boavista - Nilton Santos