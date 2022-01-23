  • Yaca, Loco Abreu e mais: Relembre quem fez gols nas últimas estreias do Botafogo no Campeonato Carioca
futebol

Yaca, Loco Abreu e mais: Relembre quem fez gols nas últimas estreias do Botafogo no Campeonato Carioca

Botafogo faz primeira partida no Estadual contra o Boavista nesta terça-feira; LANCE! lembra autores dos gols das últimas dez estreias do Alvinegro na competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2022 às 05:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 05:00

O Botafogo vive os últimos dias de pré-temporada antes do começo do Campeonato Carioca. O Alvinegro entra em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Boavista no Estádio Nilton Santos.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo
A equipe comandada por Enderson Moreira vê o Estadual como uma forma de desenvolver o time visando o restante da temporada, para as disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão. De volta à elite nacional após o título da Série B, o Glorioso tem a provar que está em estabilidade de desempenho.
O ataque, claro, é um dos setores em evidência. Após as saídas de Rafael Moura e Rafael Navarro, que fechou com o Palmeiras, o Glorioso tem Matheus Nascimento, Gabriel Conceição - crias da base - e Erison como nomes para o setor. A pergunta fica no ar: de quem será o primeiro gol do Glorioso no ano?
O LANCE! mostra os autores dos primeiros gols do Botafogo nos últimos dez Cariocas - consequentemente, na temporada.2012Botafogo 3 x 1 Resende - Nilton SantosMaicosuel e Loco Abreu (2)
2013Botafogo 3 x 0 Duque de Caxias - Nilton SantosAntônio Carlos, Andrezinho e Bolívar
2014Resende 1 x 1 Botafogo - Nilton SantosRenato
2015 Botafogo 1 x 0 Boavista - São JanuárioRoger Carvalho
2016Bangu 0 x 2 Botafogo - São JanuárioGervásio Nuñez e Renan Fonseca
2017Botafogo 1 x 1 Nova Iguaçu - Nilton SantosMarcelo Benevenuto
2018Botafogo 2 x 2 Portuguesa - Nilton SantosBrenner e Marcos Vinícius
2019Botafogo 0 x 0 Bangu - Nilton Santos
2020Volta Redonda 1 x 0 Botafogo - Raulino de Oliveira
2021Botafogo 0 x 0 Boavista - Nilton Santos
