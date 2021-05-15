Xavier sente a perna e desfalca o Corinthians em Dérbi; Cantillo segue tratando lesão e também está fora

O volante Xavier será desfalque do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (16), às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O jogador, que foi titular do Timão na derrota por 4 a 0 para o Peñarol, na última quinta-feira (13), pela Copa Sul-Americana, sentiu o músculo posterior da perna direita e está fora do Dérbi.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosÉ o segundo problema físico do volante neste mês. Na primeira semana de maio, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atleta perdeu as partidas contra São Paulo e Sport Huancayo.
Além de Xavier, outro volante, Cantillo, também está fora do confronto diante da equipe alviverde, pois se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda há 15 dias.
Fagner, que foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez em um intervalo de dois meses, também é desfalque corintiano para o clássico.