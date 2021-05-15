Xavier sente a perna e desfalca o Corinthians em Dérbi; Cantillo segue tratando lesão e também está fora

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O volante Xavier será desfalque do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (16), às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. O jogador, que foi titular do Timão na derrota por 4 a 0 para o Peñarol, na última quinta-feira (13), pela Copa Sul-Americana, sentiu o músculo posterior da perna direita e está fora do Dérbi.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosÉ o segundo problema físico do volante neste mês. Na primeira semana de maio, por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atleta perdeu as partidas contra São Paulo e Sport Huancayo.

Além de Xavier, outro volante, Cantillo, também está fora do confronto diante da equipe alviverde, pois se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda há 15 dias.