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Xavier fala de 'sumiço' com Coelho e elogia trabalho de Mancini no Corinthians: 'Gostando muito'

Volante não viu problema ao deixar de ser utilizado pelo treinador interino e elogiou o novo comandante, com quem voltou ao time titular e tem se destacado com a camisa do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 09:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 09:00

As trocas de treinador nos clubes sempre trazer algum efeito imediato nos clubes, seja na equipe, seja em alguns jogadores. Para Xavier, a mudança no comando do Corinthians foi essencial para que ele voltasse a receber chances no time titular. No entanto, o jovem volante não entrou em polêmica para falar de seu "sumiço" com Dyego Coelho e aproveitou para valorizar Vagner Mancini.Xavier foi integrado ao elenco principal corintiano após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, mas estreou somente no Brasileirão, na segunda partida comandada por Coelho, quando o Timão venceu o Bahia por 3 a 2, na Neo Química Arena. Sua atuação teve destaque, tanto na mídia quanto entre os torcedores. No duelo seguinte, com o Sport, na Ilha do Retiro, ele voltou a ser titular, porém o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 e o volante voltou ao banco.
Mesmo sem ter sido o culpado pelo réves, Xavier acabou perdendo espaço com Dyego Coelho a partir daquele momento. Torcedores e analistas não entenderam a saída, e alguns até cobravam o retorno do jovem meio-campista. Segundo o próprio jogador, não houve uma explicação do treinador, mas ainda assim encarou a opção como natural e seguiu trabalhando forte para voltar.
- Ali não foi explicado porque o jogador tem que entender a opção do treinador sempre. Não foi explicado quando me colocou e não explicou quando tirou. Opção dele. Tem que ser respeitado e entendido. Procurar evoluir e melhorar para ajudar o Corinthians independentemente da opção do técnico - analisou.Após quatro partidas no banco de reservas e sem ir para campo, Xavier só foi retornar diante do Athletico-PR, justamente na estreia de Vagner Mancini como técnico do Corinthians. Foi do volante o passe para o gol de Everaldo, no último minuto, que decretou a vitória alvinegra encerrando jejum de cinco jogos. De lá para cá, o jovem não saiu mais e atuou como titular contra Flamengo e Vasco.
Essa mudança de treinador acabou sendo ótima para Xavier, que teve um desempenho bastante elogiado em São Januário, na última quarta-feira. A vitória por 1 a 0 deu um alívio para o Timão e aumentou a confiança do grupo. De acordo com o meio-campista, mérito do trabalho de Mancini, que foi bastante elogiado em entrevista coletiva na última sexta-feira.
- A relação com Vagner é muito boa. É um cara parceiro, trabalhador, quer realmente ajudar todos que estão aqui. Principalmente o Corinthians. Ele traz o jogador para o lado dele, dá abertura para conversar, chama o jogador para si, dá confiança e tira dúvidas. Parceria com todos os jogadores. Estou gostando muito do trabalho dele - comentou Xavier.

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