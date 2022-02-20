Xavier, do Corinthians, sente a coxa e já inicia tratamento

Nos minutos finais do empate entre Botafogo-SP e Corinthians, neste sábado (19), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o meia Xavier, que havia entrado no decorrer da etapa final, sentiu o músculo posterior da coxa esquerda sozinho, ao dominar um bola. O jogador já iniciou tratamento em Ribeirão Preto e será reavaliado diariamente até a recuperação. Neste domingo (20) o elenco corintiano ganhou folga e se reapresentará na segunda-feira (21), o próximo compromisso corintiano será no domingo que vem (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química, novamente pelo Paulistão.