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futebol

Xavier, do Corinthians, sente a coxa e já inicia tratamento

Meia entrou no segundo tempo do empate contra o Botafogo-SP, neste sábado (19) e teve o problema físico nos minutos finais da partida...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 22:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 22:57
Nos minutos finais do empate entre Botafogo-SP e Corinthians, neste sábado (19), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o meia Xavier, que havia entrado no decorrer da etapa final, sentiu o músculo posterior da coxa esquerda sozinho, ao dominar um bola. O jogador já iniciou tratamento em Ribeirão Preto e será reavaliado diariamente até a recuperação. Neste domingo (20) o elenco corintiano ganhou folga e se reapresentará na segunda-feira (21), o próximo compromisso corintiano será no domingo que vem (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química, novamente pelo Paulistão.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Timão no Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
A princípio, o camisa 39 preocupa, mas o início da semana trará um diagnóstico mais claro do grau do problema físico do jogador.
Contra o Pantera, Xavier fez os seus primeiros minutos nesta temporada.
Crédito: Xavieratuoudurante27minutoscontraoBotafogo,emRibeirãoPreto(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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