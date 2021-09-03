Xavier destaca boa fase do Corinthians e relembra ‘momentos mágicos’ com Willian

Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

Cria da base do Corinthians, Xavier não faz questão de esconder que contava as horas para o clube paulista confirmar logo um de seus reforços anunciados recentemente, o meia-atacante Willian. Isso porque, além de admirar o atleta também formado no Timão, o volante de apenas 21 anos coleciona uma história para lá de especial com o novo camisa 10 do Parque São Jorge.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Foi em 2019. E, claro, teve registro fotográfico do encontro. Na época, quando ainda era um dos destaques do sub-20 do Corinthians, Xavier foi convidado por Tite para treinar com a Seleção Brasileira que se preparava para a Copa América. E quem estava lá? Willian, que chamou muito a atenção do volante.

- Eu lembro de cada detalhe até hoje. E não é por eu ser corintiano e ele também, mas foi o jogador que mais me chamou a atenção nos treinos que eu participei com a seleção. Era impressionante a qualidade dele, a rapidez de raciocínio, a velocidade. Lembro que ficava admirando e que me dava muito trabalho para marcar. Foram momentos mágicos para mim - relembrou.Após a preparação, a Seleção brasileira fez bonito e venceu a Copa América. Agora, pouco mais de dois anos depois, Xavier faz parte do elenco profissional do Corinthians e reencontrou o meia-atacante. O volante acredita que Willian irá ajudar muito o Timão nesse retorno rumo ao topo da tabela do Brasileiro.

- Vivemos um momento bom, estamos em constante evolução e queremos muito mais ainda. É muito bom ver o clube se reforçando, trazendo jogadores importantes como o Willian, que é fenômeno, humilde demais. Vamos fazer de tudo para eles se sentirem em casa e nos ajudar nos nossos objetivos da temporada - finalizou o jovem meio-campista.