Xavi tem cláusula de rescisão mais alta do que o Barcelona imaginava

Crédito: Barcelona deve negociar valor da multa de Xavi com o Al-Sadd (Karim Jaafar / AFP

Xavi, técnico do Al-Sadd, possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões), segundo o "As". A multa é mais alta do que o Barcelona imaginava encontrar para tirar o comandante do Qatar e levá-lo para a Catalunha.Essa cláusula foi assinada na última renovação de contrato do treinador espanhol com o clube árabe, em junho de 2020. Em seu antigo acordo, Xavi possuía em brecha que permitia uma mudança para o clube culé, e somente este, sem custos.

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No entanto, o proprietário do Al-Sadd pediu ao técnico que o clube árabe pudesse ter voz e voto em uma decisão caso o Barcelona buscasse a contratação de Xavi antes de 2023, que é o ano em que se encerra o vínculo entre o treinador e o líder da Q-League.