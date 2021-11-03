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futebol

Xavi tem cláusula de rescisão mais alta do que o Barcelona imaginava

Comandante do Al-Sadd tem contrato com o clube do Qatar até 2023 e possui uma multa no valor de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) para sair antes do término do vínculo...
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Publicado em 

03 nov 2021 às 10:26

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 10:26

Crédito: Barcelona deve negociar valor da multa de Xavi com o Al-Sadd (Karim Jaafar / AFP
Xavi, técnico do Al-Sadd, possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões), segundo o "As". A multa é mais alta do que o Barcelona imaginava encontrar para tirar o comandante do Qatar e levá-lo para a Catalunha.Essa cláusula foi assinada na última renovação de contrato do treinador espanhol com o clube árabe, em junho de 2020. Em seu antigo acordo, Xavi possuía em brecha que permitia uma mudança para o clube culé, e somente este, sem custos.
> Veja a tabela da Champions League
No entanto, o proprietário do Al-Sadd pediu ao técnico que o clube árabe pudesse ter voz e voto em uma decisão caso o Barcelona buscasse a contratação de Xavi antes de 2023, que é o ano em que se encerra o vínculo entre o treinador e o líder da Q-League.
Mohammed bin Hamad ainda está disposto a negociar a transferência do treinador para a Catalunha em um acordo de cavalheiros. No entanto, o sheik insiste em um encontro com Joan Laporta, presidente da equipe blaugrana, antes de acertar a saída do atual comandante.

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