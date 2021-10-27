Xavi será o novo treinador do Barcelona após demissão de Ronald Koeman, diz jornal

Após a demissão de Ronald Koeman, anunciada pelo Barcelona nesta quarta-feira, a busca por um novo treinador já foi iniciada. Segundo o 'Diari ARA', o novo técnico do Barça será Xavi, atual comandante do Al Sadd, do Qatar, e ídolo da equipe blaugrana.Em anúncio publicado no site do Barcelona, o clube anunciou a demissão de Ronald Koeman. A equipe blaugrana agradeceu aos serviços prestados pelo treinador holandês em sua nota.
- O presidente do clube, Joan Laporta, o informou da decisão após a derrota para o Rayo Vallecano. Ronald Koeman vai se despedir do plantel na quinta-feira na Ciutat Esportiva. O FC Barcelona agradece-lhe o serviço prestado ao Clube e deseja-lhe as maiores felicidades na sua carreira profissional - publicou o clube em nota oficial.
Segundo o 'Diari ARA', o Barcelona já escolheu o seu próximo treinador. Xavi é o nome que o presidente do clube, Joan Laporta, tem em suas mãos para comandar o Barcelona. Ídolo do time blaugrana, o espanhol treina o Al-Sadd, do Qatar.
- Xavi vai assumir as rédeas da primeira equipe, apesar das dúvidas que o presidente Laporta havia manifestado em relação a ele - publico o Diari Ara logo após a demissão de Ronald Koeman.
A contratação de Xavi, apesar de contar com o favoritismo da imprensa espanhola, tem um grande empecilho. O ex-jogador do Barça foi um dos nomes fortes da campanha de Víctor Font, rival de Laporta, para a presidência do Barcelona ainda em 2021.