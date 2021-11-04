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Xavi se reúne com dono do Al-Sadd e encaminha ida para o Barcelona

Técnico da equipe árabe tem uma reunião marcada com Mohammed bin Al Thani para apresentar a oferta do clube catalão. Laporta não vai ao Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 09:27

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 09:27

Crédito: AFP
Xavi, atual comandante do Al-Sadd, tem uma reunião marcada com Mohammed bin Al Thani, proprietário do clube árabe, para apresentar a oferta do Barcelona, segundo a imprensa espanhola. O comandante catalão irá atuar como uma espécie de porta-voz na negociação.O mandatário da equipe do Qatar não reconhece nenhum interlocutor nesse período de negociações que não seja ou Xavi ou Joan Laporta, presidente da equipe blaugrana. No entanto, o mandatário espanhol decidiu não viajar para Doha, mas enviou representantes.
> Veja a tabela da La Liga
Rafa Yuste e Mateu Alemany, dois dirigentes do alto escalão do Barcelona, estão no Qatar e já se encontraram com o comandante do Al-Sadd e apresentaram a proposta, que será transmitida ao Al-Sadd nas próximas horas.
Desde a demissão de Ronald Koeman, o clube catalão não pensa em outro nome que não seja o de Xavi para assumir o elenco nos próximos dias. Enquanto isso, Sergi Barjuan segue à frente da equipe de forma interina diante do Celta de Vigo, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

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