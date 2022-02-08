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Xavi pede contratação de quatro defensores, e Barcelona prepara saída de três jogadores

Técnico espanhol não está satisfeito com sistema defensivo da equipe na temporada...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 17:28
Em processo de reestruturação, o Barcelona se prepara para fazer grandes mudanças para a próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o técnico Xavi deve liberar as saídas de Óscar Mingueza, Clément Lenglet e Samuel Umtiti, e pedir a contratação de outros quatro jogadores.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG
Ainda segundo o veículo, Xavi continuará utilizando o trio, para dar minutos e valorizá-los, mas sem intenção de ficar com os atletas para a próxima temporada. O treinador espanhol, inclusive, já teria pedido as chegadas de Andreas Christensen, César Azpilicueta, Jules Koundé e Matthijs De Ligt.
+ Mason Mount revela que assistiu à final da Libertadores e elogia o Palmeiras: 'Equipe muito boa'
Dos atletas pedidos pelo técnico Xavi, Matthijs De Ligt é o que tem menos chance de se juntar ao time espanhol pelo preço junto à Juventus. Já a dupla do Chelsea (Christensen e Azpilicueta) pode ter saída facilitada pelo clube inglês. Atualmente, o Barcelona é apenas o 4° colocado, com 38 pontos.
Crédito: XaviquermudançasnoelencodoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:MiguelRuiz/Barcelona

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