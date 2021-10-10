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futebol

Xavi não descarta comandar o Barcelona na próxima temporada

Técnico do Al Sadd afirmou que estará aberto para escutar propostas de outros clubes. Ronald Koeman, atual treinador do Barcelona, tem contrato até 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 09:35

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 09:35

Crédito: Xavi pode ser técnico do Barcelona na próxima temporada (Karim Jaafar / AFP
Xavi dá esperanças aos torcedores do Barcelona e não descarta comandar a equipe blaugrana na próxima temporada. Em entrevista à "TVE", o comandante do Al Sadd afirmou que irá ouvir propostas e que está disposto a buscar novos desafios na carreira.- QUalquer oferta será avaliada e então decidida. Não sei onde estarei no meu futuro, mas estou aberto a qualquer possibilidade.
> Veja a tabela da La Liga
Ronald Koeman, atual treinador do Barcelona, possui contrato até 2022 e não deve permanecer no comando do clube catalão na próxima temporada. Apesar dos maus resultados, o holandês não é demitido por conta de sua multa rescisória.
Xavi iniciou sua carreira como treinador em 2019 no Al Sadd e conquistou a Q-League e a Copa do Qatar na última temporada. Na atual campanha, Xavi mantém 100% de aproveitamento no Campeonato do Qatar e está na final da Copa do Emir.

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