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Xavi indica que polêmica envolvendo Piqué o motiva: ‘Gosta de estar na boca das pessoas’

Treinador também comentou sobre a derrota contra o Cádiz e a disputa do Barcelona na tabela da La Liga
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Publicado em 20 de Abril de 2022 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 11:54
Nesta terça-feira, Piqué e Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, foram denunciados por conta de um acordo pela realização da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. A empresa do zagueiro teria recebido 24 milhões de euros pela negociação. Em coletiva nesta quarta-feira, o técnico Xavi revelou que toda a polêmica não afetou a concentração do jogador do Barcelona no futebol.> Empresa de Piqué se beneficia de milhões com Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, revela jornal
- Está bem. Ele é assim, gosta de estar na boca das pessoas. Nisso, somos opostos, eu prefiro ser mais prudente. Mas assim é Piqué. Se ele estivesse distraído, eu seria o primeiro a falar. Mas isso lhe dá gasolina, é como uma droga. Dá adrenalina a ele - disse o treinador.
O Barcelona estava em crescente na temporada, mas foi eliminado da Liga Europa na semana passada e foi derrotado pelo Cádiz na rodada passada da La Liga. A equipe blaugrana ocupa a vice-liderança, mas está 15 pontos atrás do Real Madrid. Com isso, o objetivo é permanecer no G4 para buscar uma classificação à Champions League.
- Eles sabem que são finais. Você tem que ter mais fé e vontade, e competir melhor. Você tem que ser mais humilde do que nunca, é decepcionante jogar pelo segundo lugar, mas é a nossa realidade - declarou Xavi.
Nesta quinta-feira, o Barcelona volta a campo pela 33ª rodada da La Liga para enfrentar a Real Sociedad, que também está na briga pelo G4 da tabela.
Crédito: PiquéfoidenunciadoporcorrupçãoporacordodesuaempresacomaFederaçãoEspanholadeFutebol(Foto:LLUISGENE/AFP

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