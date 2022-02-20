Xavi exalta Pedri, do Barcelona: ‘Não há talento maior no mundo’

Técnico do Barcelona, Xavi rasgou elogios a Pedri em coletiva após a goleada da equipe sobre o Valencia neste domingo. O meia de apenas 19 anos entrou aos 15 minutos da etapa final e marcou um golaço que definiu o resultado.> Barcelona ou Real Madrid? Rivais espanhóis fazem clássico fora de campo pela contratação de Haaland

- Não há talento maior no mundo do que Pedri. Ele é excelente. A forma como ele gira, o seu timing… é simplesmente fantástico. Ele é ótimo. Talvez ele seja o melhor jogador na sua posição aos 19 anos, tenho certeza.

Na temporada passada, Pedri ganhou o Troféu Kopa, dado pela revista francesa "France Football" na cerimônia da Bola de Ouro ao melhor jogador sub-21 da Europa. Além disso, o meia já conta com três gols nas últimas seis partidas pelo Barcelona.