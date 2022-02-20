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futebol

Xavi exalta Pedri, do Barcelona: ‘Não há talento maior no mundo’

Meia de 19 anos marcou um golaço neste domingo na goleada do Barcelona sobre o Valencia fora de casa pela La Liga
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Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 16:08
Técnico do Barcelona, Xavi rasgou elogios a Pedri em coletiva após a goleada da equipe sobre o Valencia neste domingo. O meia de apenas 19 anos entrou aos 15 minutos da etapa final e marcou um golaço que definiu o resultado.> Barcelona ou Real Madrid? Rivais espanhóis fazem clássico fora de campo pela contratação de Haaland
- Não há talento maior no mundo do que Pedri. Ele é excelente. A forma como ele gira, o seu timing… é simplesmente fantástico. Ele é ótimo. Talvez ele seja o melhor jogador na sua posição aos 19 anos, tenho certeza.
Na temporada passada, Pedri ganhou o Troféu Kopa, dado pela revista francesa "France Football" na cerimônia da Bola de Ouro ao melhor jogador sub-21 da Europa. Além disso, o meia já conta com três gols nas últimas seis partidas pelo Barcelona.
Crédito: PedrimarcouumgolaçonagoleadadoBarcelonasobreoValencia(Foto:Divulgação/Barcelona

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