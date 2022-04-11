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Xavi admite falhas do Barcelona sobre o Levante mas ressalta: ‘Continuamos na corrida pelo título’

O Barça venceu de virada o Levante neste domingo pela 31ª rodada da La Liga; o Real Madrid lidera o campeonato de maneira isolada
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LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 11:39

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 11:39

O Barcelona venceu o Levante por 3 a 2 de virada neste domingo pela 31ª rodada da La Liga. Após a partida, o técnico Xavi reconheceu as falhas da equipe, mas exaltou o atacante Luuk de Jong, que marcou o gol da vitória, e o goleiro Ter Stegen, que defendeu um pênalti.> Ronaldinho Gaúcho comenta saída de Messi do Barcelona: 'Nunca imaginei vê-lo com outra camisa'
- Não fizemos um grande jogo, mas competimos muito bem e conseguimos três pontos importantes. Ter Stegen e Luuk de Jong fizeram a diferença hoje - disse.
A equipe segue com a grande sequência invicta de 15 jogos, com 12 vitórias e três empates. O Barcelona segue na vice-colocação, 12 pontos atrás do líder Real Madrid e com um jogo a menos. Apesar da desvantagem, Xavi reconheceu a dificuldade, mas disse que o time segue na luta pelo título.
> Confira a tabela da La Liga
- A La Liga é muito difícil porque o Madrid não está perdendo pontos, mas continuamos nesta corrida pelo título - declarou Xavi.
Crédito: BarcelonasomamaistrêspontosnoCampeonatoEspanhol(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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