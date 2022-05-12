Xandão quer Chapecoense no G4 da Série B e visa confronto difícil com do Sport

Próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo na próxima sexta-feira (13) para encarar o Sport, na Arena Condá, às 21h30 (de Brasília).

Visando o confronto de caráter direto pela sétima rodada da segundona, o zagueiro Xandão falou sobre a importância de vencer o time pernambucano para alcançar o grupo de elite da disputa.>Saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na espera- É um jogo muito importante para a nossa equipe. Precisamos vencer para mantermos essa intensidade na competição. Vamos em busca da vitória para entrarmos no G4 da disputa e, quem sabe, não sairmos mais dele. O grupo sabe que é fundamental fazer um grande jogo diante do Sport - disse.

Ainda para o jogador de 32 anos que chegou este ano ao Verdão do Oeste, a campanha de nove pontos que concede o sexto lugar a equipe dá confiança para acreditar em um viés de evolução do time catarinense:

- Faço uma avaliação positiva da nossa campanha até aqui. Temos apenas uma derrota na competição e estamos no pelotão da frente da competição. A tendência é só evolução nas próximas partidas.