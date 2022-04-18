Xandão projeta duelo contra o Vasco da Gama

Em ótima fase na carreira, o zagueiro Xandão, que vem fazendo bons jogos na Chapecoense, falou sobre a sua expectativa do duelo com o Vasco, no próximo final de semana, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o objetivo da Chape é buscar os três pontos em casa.

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'O Vasco tem uma equipe forte e vem buscar um bom resultado em nossa casa. Temos que ter atenção máxima para vencermos o jogo em casa. Nosso objetivo é fazer uma grande apresentação diante do nosso torcedor para vencermos. Só a vitória nos interessa', disse.

Ainda para o jogador, a Chape vai com tudo na Série B.

'Vamos pensar jogo a jogo, sem ansiedade, para buscarmos nossos objetivos com os pés no chão. Nossa ideia é fazer uma grande Série B para, quem sabe, chegarmos ao acesso'.