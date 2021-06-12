WTorre lançará mirante, novos restaurantes e sala de E-sports no Allianz Parque

Crédito: Divulgação Palmeiras

Após o anúncio do lançamento da sala de troféus no Allianz Parque, a WTorre confirmou, nesta sexta-feira, mais novidades para a casa do Palmeiras. Em parceria com marcas ligadas à construtora, serão lançadas uma ampliação na área de coworking, salas para competições de E-sports, novos restaurantes e um mirante com vista para o estádio.Com custo total de R$ 15 milhões, os novos empreendimentos fazem parte da Arena Viva, projeto comandado pela WTorre Entretenimento e que terá o auxílio de parceiros no financiamentos das obras. A pandemia foi um dos principais motivos para o lançamento dos novos espaços, visto que sem o faturamento de público em jogos e shows, os representantes da arena tiveram de buscar alternativas para cobrir a diminuição das receitas.

Atualmente, o estádio conta com apenas dois restaurante na parte interna: o Nagairo Sushi, de culinária japonesa, e Camarote Fanzone. O projeto prevê a construção de uma espécie de praça de alimentação no 3º andar do Allianz, com adoção de pelo menos mais três opções para os torcedores e visitantes. Os estabelecimentos novos serão: Mustard, com menu de hambúrgueres e costelinha suína; Arara, restaurante brasileiro; e o La Coppa, com pratos italianos.As salas de coworking, atualmente com capacidade para 150 pessoas, serão ampliadas e poderão receber mais que o dobro da quantidade atual. A ideia é tornar o espaço apto para receber, principalmente, competição de E-sports, conforme antecipou CláudIo Macedo, CEO da Arena.

“Também queremos acolher com força total o universo dos games. Eu frequentei muitos desses lugares em Las Vegas e em estádios internacionais e tudo tem servido de inspiração”, afirmou o representante.