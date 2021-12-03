Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wolverhampton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
futebol

Wolverhampton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em busca da liderança da Premier League, Liverpool enfrenta o Wolverhampton fora de casa neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:42

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:42

Na busca pela liderança da Premier League, o Liverpool terá um grande desafio neste sábado, quando atua fora de casa contra o Wolverhampton. O confronto, que ocorrerá às 12h (de Brasília) no Molineux Stadium, é importante também para o Wolves, que busca encostar no 'Big Six'.Veja a tabela do Inglês
Com 21 pontos somados em quatorze rodadas, o Wolverhampton busca a vitória neste sábado para poder encostar no 'Big Six'. Na oitava posição da Premier League, os Wolves, com mais três pontos, podem empatar com o West Ham, quarto colocado.
O Liverpool vive em uma grande busca pela liderança da Premier League, e hoje ocupa a terceira colocação com 31 pontos. A vitória contra o Wolverhampton pode deixar os Reds na frente de Manchester City e Chelsea, que estão na frente da tabela.FICHA TÉCNICAWOLVERHAMPTON x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 04/10/2021, às 12h (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Dan Cook e Dan RobathanOnde assistir: ESPN Brasil
WOLVERHAMPTON (Treinador: Bruno Lage)José Sá; Kilman, Coady e Saiss; Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Ait Nouri; Traoré, Hee-Chan Hwang e Raúl Jiménez.
Desfalques: Boly, Otto, Mosquera, Marçal, Pedro Neto e Podence (lesionados).
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Elliott, Firmino, Keita, Curtis Jones e Gomez (lesionados).
Crédito: LiverpoolatuacontraoWolvesforadecasa(Foto:OliSCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados