Wolverhampton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Na busca pela liderança da Premier League, o Liverpool terá um grande desafio neste sábado, quando atua fora de casa contra o Wolverhampton. O confronto, que ocorrerá às 12h (de Brasília) no Molineux Stadium, é importante também para o Wolves, que busca encostar no 'Big Six'.
Com 21 pontos somados em quatorze rodadas, o Wolverhampton busca a vitória neste sábado para poder encostar no 'Big Six'. Na oitava posição da Premier League, os Wolves, com mais três pontos, podem empatar com o West Ham, quarto colocado.
O Liverpool vive em uma grande busca pela liderança da Premier League, e hoje ocupa a terceira colocação com 31 pontos. A vitória contra o Wolverhampton pode deixar os Reds na frente de Manchester City e Chelsea, que estão na frente da tabela.FICHA TÉCNICAWOLVERHAMPTON x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 04/10/2021, às 12h (de Brasília)Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)Árbitro: Chris KavanaghAssistentes: Dan Cook e Dan RobathanOnde assistir: ESPN Brasil
WOLVERHAMPTON (Treinador: Bruno Lage)José Sá; Kilman, Coady e Saiss; Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Ait Nouri; Traoré, Hee-Chan Hwang e Raúl Jiménez.
Desfalques: Boly, Otto, Mosquera, Marçal, Pedro Neto e Podence (lesionados).
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Elliott, Firmino, Keita, Curtis Jones e Gomez (lesionados).