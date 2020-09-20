Wolverhampton encaminha contratação de Nelson Semedo, do Barcelona

O Wolverhampton, da Inglaterra, está perto de acertar a contratação do lateral-direito Nelson Semedo, do Barcelona. De acordo com informações da 'Sky Sports', o clube catalão tem interesse na venda do português para fazer caixa e investir em novos nomes no mercado de transferências.
Segundo o portal, os Lobos pagarão 29 milhões de libras esterlinas (quase R$ 200 milhões) para contar com os serviços do atleta. O time de Nuno Espírito Santo, que conta com nove portugueses no elenco, busca um jogador para substituir Matt Doherty, que foi para o Tottenham.
Semedo chegou ao Barcelona em 2017, após deixar o Benfica, e fez 124 jogos pelo clube blaugrana. Na última temporada, o português entrou em campo 42 vezes, marcou um gol e deu seis assistências.