Wolfsburg x Dortmund: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Borussia Dortmund viaja para encarar o Wolfsburg pela 31ª rodada da Bundesliga neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília). A equipe aurinegra sonha em alcançar o G4 e buscar uma vaga na próxima Champions League, mas inicia uma sequência complicada de confrontos.Confiança
- Nós estamos confiantes após nossas últimas performances sólidas na Bundesliga. Se jogarmos bem, há uma boa chance de ficarmos apenas dois pontos atrás do Wolfsburg nesta reta final de torneio - avaliou Edin Terzic.
Sequência
Além de enfrentar o Wolfsburg, que é o 3º colocado do Campeonato Alemão, o Dortmund ainda tem confrontos contra o RB Leipzig, vice-líder, Mainz e Bayer Leverkusen, que pode estar sonhando com uma vaga na próxima Europa League. Além disso, o time tem compromisso pela Copa da Alemanha para dividir atenção.
FICHA TÉCNICA:Wolfsburg x Dortmund
Data e horário: 24/4/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:WOLFSBURG (Técnico: Oliver Glasner)Casteels; Baku, Lacroix, Brooks e Otavio; Schlager e Arnold; Brekalo, Philipp e Gerhardt; Weghorst
Desfalques: Renato Steffen (machucado)
DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Morey, Akanji, Can e Guerreiro; Bellingham, Delaney e Dahoud; Sancho, Haaland e Reus
Desfalques: Zagadou, Youssoufa Moukoko, Roman Burki e Marcel Schmelzer (machucados). Hummels (Suspenso)