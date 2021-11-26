Wolfsburg x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Neste sábado, o Wolfsburg vai enfrentar o Borussia Dortmund em partida válida pela 13ª rodada da Bundesliga. A equipe comandada por Marco Rose vai em busca de uma vitória fora de casa para assumir a liderança da competição, a depender de um tropeço do Bayern de Munique. Enquanto os Lobos esperam vencer em casa para se aproximar dos primeiros colocados da tabela. O confronto, na Volkswagen Arena, está marcado para às 11h30.> Confira a classificação da Bundesliga
WOLFSBURGO Wolfsburg vem de uma derrota por 2 a 0 sobre o Sevilla, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Sem vencer a três jogos, a equipe vai em busca de uma vitória em casa para poder se aproximar dos primeiros colocados da tabela. Os Lobos ocupam a sexta colocação, com 20 pontos conquistados.
> Conheça Ralf Rangnick, que deve assumir o cargo de treinador do Manchester United
BORUSSIA DORTMUNDO Borussia Dortmund chega para o duelo após uma eliminação na fase de grupos da Champions League, contra o Sporting, na quarta-feira. Porém, a equipe comandada por Marco Rose muda a chave e foca no compromisso da Bundesliga. O clube se encontra em segundo colocado com um ponto atrás do líder Bayern de Munique. Sendo assim, se os Bávaros tropeçarem e o Dortmund vencer o confronto, o time assume a ponta da tabela do campeonato.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 27/11/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
WOLFSBURG (Técnico: Florian Kohfeldt)Pervan; Lacroix, Guilavogui e Brooks; Baku, Vranckx, Arnold e Otavio; L. Nmecha e Gerhardt; Weghorst.
Desfalques: Bialek, Schlager e William (lesionados).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Schulz; Can, Witsel e Dahoud; Brandt, Malen e Reus.
Desfalques: Bellingham, Morey, Reyna, Schmelzer e Wolf (lesionados).