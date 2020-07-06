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futebol

Winck projeta o Vasco: 'Objetivo maior, esse ano, é a Sul-Americana'

Lateral-direito voltou a participar de jogos com o elenco cruz-maltino, e discurso também está afinado com o dos demais jogadores. Time está na segunda fase do torneio...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 19:49
Crédito: Rafael Ribeiro/ Vasco
O Estadual ficou para trás. O Vasco, agora, trabalha de olho no Campeonato Brasileiro, que vai começar no mês que vem. Mas tem também a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana no horizonte. No caso do torneio continental, é a grande ambição da equipe para a temporada.
- O nosso inicio de Carioca foi muito ruim, não é mistério, mas a partir do momento que chegou o Ramon (Menezes), deu uma cara nova para o time, deu um padrão de jogo. Com o Luxemburgo, ano passado, eu via que o time tinha um padrão também, mais recuado. Nosso objetivo maior esse ano é a Sul-Americana. É o título que temos comentado entre a gente que podemos conquistar. E, no Brasileiro, podemos também fazer uma boa campanha - analisou o lateral-direito Claudio Winck, ao canal de televisão por assinatura Fox Sports Brasil.
O ex-jogador do Internacional atuou pouco em 2019, já pelo Cruz-Maltino. Contudo, ele participou de parte das duas partidas do Vasco sob as ordens do novo comandante.
- Tenho voltado agora à equipe. O Ramon tem me dado essa confiança que durante muito tempo eu não tive. Eu estou procurando aproveitar da melhor forma. Dois jogos bons, agora tem essa pausa. Vai dar para voltar bem e se preparar para o Brasileiro - afirmou.

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