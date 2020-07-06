Winck projeta o Vasco: 'Objetivo maior, esse ano, é a Sul-Americana'

Crédito: Rafael Ribeiro/ Vasco

O Estadual ficou para trás. O Vasco, agora, trabalha de olho no Campeonato Brasileiro, que vai começar no mês que vem. Mas tem também a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana no horizonte. No caso do torneio continental, é a grande ambição da equipe para a temporada.

- O nosso inicio de Carioca foi muito ruim, não é mistério, mas a partir do momento que chegou o Ramon (Menezes), deu uma cara nova para o time, deu um padrão de jogo. Com o Luxemburgo, ano passado, eu via que o time tinha um padrão também, mais recuado. Nosso objetivo maior esse ano é a Sul-Americana. É o título que temos comentado entre a gente que podemos conquistar. E, no Brasileiro, podemos também fazer uma boa campanha - analisou o lateral-direito Claudio Winck, ao canal de televisão por assinatura Fox Sports Brasil.

O ex-jogador do Internacional atuou pouco em 2019, já pelo Cruz-Maltino. Contudo, ele participou de parte das duas partidas do Vasco sob as ordens do novo comandante.