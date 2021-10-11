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Willian volta a treinar com o grupo e deve reforçar o Corinthians contra o Fluminense

Meia-atacante ficou fora do duelo com o Sport, no último sábado, para se recuperar de um desconforto muscular, mas está recuperado e trabalhou com o elenco nesta manhã...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 13:01

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 13:01

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O dia do Corinthians começou com uma boa notícia na manhã desta segunda-feira, uma vez que Willian, desfalque no último sábado, contra o Sport, voltou a treinar com o grupo e deve reforçar o time para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o camisa 10 do Timão ficou fora da viagem para Recife por conta de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. A permanência em São Paulo para tratamento nos últimos dias foi mais uma precaução do que motivado pela gravidade do problema.
Já recuperado do desconforto, Willian trabalhou, sem restrições, com a parte do elenco que treinou com bola na manhã desta segunda-feira, quando os jogadores se reapresentaram após folga no último domingo. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas atividades regenerativas.
Com isso, o meia deve reforçar a equipe de Sylvinho para o duelo desta quarta-feira, contra o Fluminense. Serão apenas dois dias de treinamento antes de encarar esse desafio pela 26ª rodada do Brasileirão. Willian tende a retornar ao time titular na vaga de Jô, que volta ao banco de reservas e permitirá que o treinador retome o esquema com Róger Guedes como "falso 9" no ataque.
Nesta terça-feira, no período da tarde, o Corinthians fecha a preparação para o jogo com o Flu. Com 37 pontos, o Timão ocupa a sexta posição no campeonato.

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