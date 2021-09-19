Willian vibra com reestreia pelo Corinthians, e diz buscar melhor forma: 'Ainda preciso ganhar ritmo'

Crédito: Twitter/Corinthians

O empate contra o América-MG pelo Campeonato Brasileiro pode não ter sido satisfatória para o Fiel, mas a torcida do Corinthians viu Willian novamente jogando pelo clube. O ex-Arsenal estreou pelo Alvinegro após o imbróglio envolvendo a Anvisa.

ATUAÇÕES: Giuliano fica com a maior nota no empate do CorinthiansO novo camisa 10 começou como titular e foi escalado como ponta-direita. O atleta iniciou a jogada do gol de Giuliano, mas não conseguiu registrar ao menos um chute ao gol.

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Perguntando sobre a estreia, Willian se mostrou feliz em voltar a vestir o manto do Timão, e disse estar trabalhando para aprimorar a forma física.

- Muito feliz de ter voltado. Passei muitos anos aqui, sempre treinava aqui com amigos, pessoas que estão até hoje no clube, que tenho um carinho grande. Claro que queria a vitória, sem dúvida nenhuma. Depois de praticamente quatro meses eu jogo um jogo oficial, 60 minutos. Claro que ainda preciso ganhar ritmo, mas creio que isso vai chegar ao longo da semana treinando e jogando os próximos jogos. - disse o jogador após o final da partida contra o América-MG.