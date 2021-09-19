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Willian vibra com reestreia pelo Corinthians, e diz buscar melhor forma: 'Ainda preciso ganhar ritmo'

O atleta fez sua primeira partida pelo Timão, atuando como titular por cerca de 60 minutos no empate contra o América-MG...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 20:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 20:34
Crédito: Twitter/Corinthians
O empate contra o América-MG pelo Campeonato Brasileiro pode não ter sido satisfatória para o Fiel, mas a torcida do Corinthians viu Willian novamente jogando pelo clube. O ex-Arsenal estreou pelo Alvinegro após o imbróglio envolvendo a Anvisa.
ATUAÇÕES: Giuliano fica com a maior nota no empate do CorinthiansO novo camisa 10 começou como titular e foi escalado como ponta-direita. O atleta iniciou a jogada do gol de Giuliano, mas não conseguiu registrar ao menos um chute ao gol.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
Perguntando sobre a estreia, Willian se mostrou feliz em voltar a vestir o manto do Timão, e disse estar trabalhando para aprimorar a forma física.
- Muito feliz de ter voltado. Passei muitos anos aqui, sempre treinava aqui com amigos, pessoas que estão até hoje no clube, que tenho um carinho grande. Claro que queria a vitória, sem dúvida nenhuma. Depois de praticamente quatro meses eu jogo um jogo oficial, 60 minutos. Claro que ainda preciso ganhar ritmo, mas creio que isso vai chegar ao longo da semana treinando e jogando os próximos jogos. - disse o jogador após o final da partida contra o América-MG.
O Corinthians ocupa o 6º lugar na tabela do Brasileirão, com 30 pontos. O Timão volta a campo no sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, no Dérbi contra o Palmeiras.

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