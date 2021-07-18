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futebol

Willian valoriza vitória do Palmeiras e elogia ‘força do grupo’

Atacante foi fundamental para o resultado positivo, que isolou o Verdão na liderança do Brasileirão
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Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 18:49
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Decisivo e fundamental na vitória do Palmeiras, Willian marcou um dos gols no triunfo do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pela décima segunda rodada do Brasileirão. O camisa 29 anotou o primeiro tento na partida na etapa final e destacou o os três pontos conquistados.
Após a partida, o atacante elogiou a força do grupo palmeirense e o trabalho do treinador Abel Ferreira, que, apesar das mudanças na escalação, foi capaz de manter o bom nível da equipe.– Mesmo com o árbitro dando contra, se eu não disputo ali, a bola não iria entrar. Mas, independente, é que valeu. E depois os companheiros entraram bem. Isso demonstra a força do grupo. O professor muda e o nível mantém alto. Isso é a força do grupo. Esse é o espírito – disse.
O próximo jogo do Palmeiras será na quarta-feira (21), às 19h15 (horário de Brasília), contra a Universidad Católica, pelas oitavas de final da Libertadores.

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