Willian valoriza vitória do Palmeiras e elogia ‘força do grupo’

Decisivo e fundamental na vitória do Palmeiras, Willian marcou um dos gols no triunfo do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, pela décima segunda rodada do Brasileirão. O camisa 29 anotou o primeiro tento na partida na etapa final e destacou o os três pontos conquistados.

Após a partida, o atacante elogiou a força do grupo palmeirense e o trabalho do treinador Abel Ferreira, que, apesar das mudanças na escalação, foi capaz de manter o bom nível da equipe.– Mesmo com o árbitro dando contra, se eu não disputo ali, a bola não iria entrar. Mas, independente, é que valeu. E depois os companheiros entraram bem. Isso demonstra a força do grupo. O professor muda e o nível mantém alto. Isso é a força do grupo. Esse é o espírito – disse.