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Willian tem recorde de gols pelo Palmeiras e vê time sem ‘deixar a peteca cair’ no Brasileiro

Atacante chegou a 18 gols pelo Verdão em uma mesma temporada, melhor marca dele
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LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 21:40

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 21:40

Crédito: Ricardo Fernandes/Fotoarena/Lancepress!
Autor do gol que deu a vitória do Palmeiras sobre o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro neste sábado (9), Willian valorizou os pontos conquistados longe de casa. Para o atacante, o Verdão está vivo na briga pelo título.
PALMEIRAS SEGUE NO G6! CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
– Mesmo em três competições, o professor tem nos orientado para manter esse espírito e não deixar a peteca cair – reforçou o jogador.
Willian marcou o 18ª gol e este é o recorde dele em uma mesma temporada com a camisa palmeirense.– Antes de vir uma valorização individual, alegria de, coletivamente falando, fizemos um bom jogo, competitivo. Feliz por estar em um grupo tão qualificado e temos que manter esse espírito – completou o Bigode.
Na próxima terça-feira (12), o Palmeiras encara o River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o River Plate. No primeiro duelo, o time brasileiro venceu os argentinos por 3 a 0.

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