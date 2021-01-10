Willian tem recorde de gols pelo Palmeiras e vê time sem ‘deixar a peteca cair’ no Brasileiro

Crédito: Ricardo Fernandes/Fotoarena/Lancepress!

Autor do gol que deu a vitória do Palmeiras sobre o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro neste sábado (9), Willian valorizou os pontos conquistados longe de casa. Para o atacante, o Verdão está vivo na briga pelo título.

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– Mesmo em três competições, o professor tem nos orientado para manter esse espírito e não deixar a peteca cair – reforçou o jogador.

Willian marcou o 18ª gol e este é o recorde dele em uma mesma temporada com a camisa palmeirense.– Antes de vir uma valorização individual, alegria de, coletivamente falando, fizemos um bom jogo, competitivo. Feliz por estar em um grupo tão qualificado e temos que manter esse espírito – completou o Bigode.