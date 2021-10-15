Willian tem lesão diagnosticada e deve desfalcar o Corinthians por mais de um mês

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve uma notícia ruim na tarde desta sexta-feira. Após passar por exames, Willian teve diagnosticada um lesão no músculo posterior da coxa, que o deixará afastado dos gramados por mais de um mês. O jogador já iniciou o tratamento e deve voltar ao time na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois de sentir o incômodo aos sete minutos do duelo com o Fluminense, na última quarta-feira, o camisa 10 saiu de campo chorando e precisou ser substituído por Gustavo Mosquito. A dor foi exatamente no mesmo músculo que ficou tratando no último final de semana e o deixou fora da partida contra o Sport, em Recife. Ele chegou a se recuperar, mas voltou a sentir o problema.

Na última quinta-feira, Willian passou por exames e iniciou o tratamento em dois períodos no CT Joaquim Grava. Já nesta sexta, o departamento médico corintiano avaliou os resultados e constatou uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda do atleta, que o deixará em recuperação de quatro a cinco semanas, segundo divulgou a assessoria de imprensa do clube.