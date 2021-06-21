Willian sobe em rankings de artilharia da história do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras conquistou a terceira vitória no Brasileirão diante do América-MG neste domingo pelo placar de 2 a 1, com os dois gols de Willian Bigode. Com isso, o atacante quebrou mais marcas importantes com a camisa do Verdão, se tornando o 37º maior artilheiro da história do clube e o 8º com mais gols em Campeonatos Brasileiros.

ATUAÇÕES: Willian brilha com dois gols, recebe maior nota e dá vitória ao Palmeiras sobre o América-MG

No Palmeiras desde 2017, o atacante balançou a rede em 64 oportunidades, ultrapassando Paulo Nunes, com 62, Ney Blanco, Mirandinha e Romeiro, com 63. Agora, o camisa 29 está sozinho na 37º posição, com um gol a menos que Oséas, Luizão e Nardo, que têm 65. Além disso, Willian se tornou o oitavo jogador a mais marcar gols no Brasileirão pelo Palmeiras - na competição, já foram 30 bolas na rede, ultrapassando Jorginho Putinatti, que tem 29.

Em 2021, Willian entrou em campo em 18 jogos, sendo 13 como titular, e marcando oito vezes, se tornando, ao lado de Rony, o artilheiro da equipe na temporada. De acordo com o SofaScore, ele tem uma assistência, levando 123 minutos para participar de um gol, com uma conversão de 62% nas sua tentativas de chute.