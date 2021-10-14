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Willian sente desconforto e desfalca o Corinthians com menos de dez minutos de jogo

Meia, que chorou na saída de campo, havia ficado fora do duelo com o Sport, no último sábado, mas voltou a treinar com os colegas no início da semana e ficou à disposição....
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 21:40

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 21:40

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians perdeu um de seus principais jogadores com menos de dez minutos diante do Fluminense, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Willian, que havia se recuperado de um desconforto muscular, sentiu o mesmo problema na coxa esquerda e precisou ser substituído por Gustavo Mosquito.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Aos sete minutos do primeiro tempo, o camisa 10 do Timão começou a sentir o desconforto e logo passou a lamentar o ocorrido com uma expressão de tristeza. Os médicos do clube foram dar assistência ao meia, que estava chorando, e automaticamente pediram a sua substituição imediata.
Segundo o repórter Marco Aurélio Souza, do Premiere, Willian sentiu o mesmo desconforto na coxa esquerda que o havia tirado do jogo contra o Sport, no último sábado, e que forçou sua substituição no intervalo diante do Bahia. Nas imagens da transmissão já foi possível ver o jogador iniciar o tratamento com gelo no local da dor. Nesta quinta-feira, os médicos irão avaliar a situação.
Vale lembrar que o camisa 10 corintiano retornou aos treinamentos na última segunda-feira, recuperado do desconforto que ficou tratando durante o final de semana em que não acompanhou os companheiros de clube em Recife.
Com isso, Willian passa a ser dúvida para o clássico contra o São Paulo, que está marcado para a próxima segunda-feira, no Morumbi. Caso não esteja em condições de jogo, seu substituto deve ser uma incógnita durante a semana, pois Jô, que foi liberado da partida por problemas particulares, deve retomar os treinamentos nos próximos dias e estará entre os candidatos para a vaga.

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