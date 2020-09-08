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Willian se isola como segundo maior goleador do Palmeiras no Brasileirão por pontos corridos

Atacante chegou a 22 gols com a camisa do Alviverde pela competição nacional e deixou Bruno Henrique e Deyverson par trás. Dudu, emprestado ao Al-Duhail, lidera o posto...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:00
Crédito: Willian marcou na vitória sobre o Red Bull Bragantino (EDUARDO CARMIM Photo Premium
O atacante Willian voltou a marcar pelo Palmeiras e garantiu a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O tento foi o de número 22 dele pela competição nacional com a camisa do Verdão.
A marca é especial, uma vez que o Bigode se isolou como o segundo maior artilheiro do Alviverde no Brasileirão por pontos corridos. Ele deixou para trás Bruno Henrique, ainda no elenco, e Deyverson. Dudu, emprestado ao Al-Duhail, do Catar, é quem lidera o posto com 41 bolas na rede. - Marcar gols e acumular marcas importantes com a camisa de um grande clube como o Palmeiras é sempre muito especial. Fico feliz por ter conseguido contribuir para que o time saísse com a vitória. Graças a Deus, fiz o gol, vencemos a partida e nos mantivemos na parte de cima da tabela. Devemos seguir com esse foco e brigar pelas primeiras posições até o final - disse Willian.
Ele é o único atleta do elenco a participar das 27 partidas do Palmeiras na temporada. Ele participou de 12 dos 37 gols do time na temporada, marcando nove vezes e dando três assistências. No clube desde 2017, o atacante tem 47 gols em 176 jogos.

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