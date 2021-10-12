Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Willian retorna, e Jô desfalca o Corinthians contra o Fluminense; confira provável time e relacionados
futebol

Willian retorna, e Jô desfalca o Corinthians contra o Fluminense; confira provável time e relacionados

Atacante foi liberado do treino desta terça-feira e da partida desta quarta, já o meia está recuperado e reforça a equipe de Sylvinho. Timão deve ter quarteto de reforços titular...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2021 às 19:08
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Fluminense na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Para esse duelo na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2021, o Timão terá o retorno de Willian, recuperado de desconforto muscular, mas não poderá contar com Jô.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
No caso do camisa 77, o atacante foi liberado do treinamento desta terça e do jogo desta quarta para resolver assuntos particulares. No último duelo, na derrota para o Sport no último sábado, Jô foi titular do setor ofensivo alvinegro.
Além dele, seguem como desfalques os meias Roni (entorse ligamentar do joelho direito) e Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo). João Pedro, lateral-direito contratado para ser reserva de Fagner, continua sem ser relacionado por Sylvinho. Outro que ficou fora por opção foi Marquinhos.Em contrapartida, o técnico corintiano poderá contar novamente com Willian, que desfalcou o time na última rodada e se recuperou de desconforto muscular para poder enfrentar o Flu. Renato Augusto e Giuliano, que foram poupados dos treinamentos da última segunda-feira, estão na lista e devem jogar.
Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes.
Confira a lista completa dos relacionados para a partida:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito e Róger Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados