Willian retorna, e Jô desfalca o Corinthians contra o Fluminense; confira provável time e relacionados

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Fluminense na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Para esse duelo na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2021, o Timão terá o retorno de Willian, recuperado de desconforto muscular, mas não poderá contar com Jô.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No caso do camisa 77, o atacante foi liberado do treinamento desta terça e do jogo desta quarta para resolver assuntos particulares. No último duelo, na derrota para o Sport no último sábado, Jô foi titular do setor ofensivo alvinegro.
Além dele, seguem como desfalques os meias Roni (entorse ligamentar do joelho direito) e Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo). João Pedro, lateral-direito contratado para ser reserva de Fagner, continua sem ser relacionado por Sylvinho. Outro que ficou fora por opção foi Marquinhos.Em contrapartida, o técnico corintiano poderá contar novamente com Willian, que desfalcou o time na última rodada e se recuperou de desconforto muscular para poder enfrentar o Flu. Renato Augusto e Giuliano, que foram poupados dos treinamentos da última segunda-feira, estão na lista e devem jogar.
Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes.
Confira a lista completa dos relacionados para a partida:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito e Róger Guedes