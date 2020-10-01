Willian retoma artilharia do ano e chega ao 50º gol pelo Palmeiras

Crédito: Divulgação/Conmebol

Dono do gol que abriu o placar logo aos dois minutos no Allianz Parque, na goleada palmeirense diante do Bolívar pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, Willian retomou o protagonismo no Palmeiras e voltou a ser o maior artilheiro do clube no ano, com 12 gols.

Com mais uma bola na rede com a camisa do Verdão, o Bigode agora tem 50 gols nos seus quase quatro anos de clube, e se aproxima cada vez mais de Vágner Love, segundo maior artilheiro deste século do Palmeiras, com 54 gols.

Maior goleador do atual elenco, o camisa 29, de quebra, entrou para o Top-5 de artilheiros do clube na história da Libertadores, com oito tentos, igualando Ademir da Guia, César Maluco e Edmundo. Somente na atual edição da competição continental, o atacante já meteu três bolas na rede. Com 26 jogos pelo clube no torneio, já é o nono jogador que mais vezes entrou em campo pelo Verdão na história da Libertadores, ao lado do companheiro Bruno Henrique e do ex-zagueiro Cléber.

Além disso, Willian também já aparece na 59ª posição da lista dos principais artilheiros da história do clube em todos os tempos, logo atrás de Djalminha e Oswaldinho, empatados na 58ª colocação, com 51 tentos.– Como já falei algumas vezes, é sempre muito especial marcar gols e alcançar marcas importantes como essa. Não é fácil chegar a 50 gols, ainda mais por um clube tão grande e tradicional como o Palmeiras. Fico feliz por estar ajudando o time a conquistar vitórias e, principalmente, os títulos – afirmou Willian.

As maiores vítimas de Willian pelo alviverde são:

4 gols: São Paulo3 gols: Oeste, Novorizontino, Peñarol e Bahia2 gols: Grêmio, Athlético-PR, América-MG, Santos, Cruzeiro, Flamengo, Sport e Bolívar1 gol: Tigre-ARG, Ferroviária, Ituano, Santo André, Alianza Lima, Árabe Unido, Linense, RB Brasil, Audax, Tucumán, Atlético-GO, Goiás, Fortaleza, CSA, Internacional, New York City FC, Ponte Preta e Red Bull Bragantino