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Willian reclama de gols sofridos pelo Corinthians no fim: 'Não é o primeiro jogo que acontece isso'

Meia entrou no segundo tempo, deu assistência para Róger Guedes, mas não conseguiu evitar derrota do Timão para o Ceará nesta quinta-feira (25)...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 22:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 22:48
Willian entrou em campo aos 11 minutos do segundo tempo, com o Corinthians perdendo por 1 a 0 para o Ceará, nesta quinta-feira (25), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Castelão, em Fortaleza. Aos 38, o camisa 10 deu um passe açucarado para Róger Guedes empatar o jogo, mas três minutos depois viu o Timão ceder o segundo gol ao Vozão, que venceu por 2 a 1. Ao fim da partida, o meia corintiano reconheceu a dificuldade de enfrentar os cearenses fora de casa, mas lamentou a recorrência dos gols sofridos pelo Corinthians e que garantiu o resultado adverso.
- Jogo difícil. É difícil jogar contra o Ceará aqui, uma equipe que começa o jogo forte, mas depois conseguimos controlar, criar oportunidades, fizemos o gol. Depois acabamos tomando, não é o primeiro jogo que acontece isso. Descansar e tentar conquistar a vitória no domingo em casa - afirmou em entrevista ao Premiere na saída de campo.
Recuperado de uma lesão no músculo posterior esquerda, o camisa 10 ainda não foi titular desde o retorno, no último fim de semana, no clássico contra o Santos. Na vitória por 2 a 0 diante do Peixe, na Neo Química Arena, Willian entrou aos 20 minutos da etapa final. Contra o Ceará, o meia teve nove minutos a mais.
O Timão volta a campo neste domingo (28), às 17h, na Neo Química Arena, contra o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Willian ganhe mais tempo em campo para, aos poucos, recuperar o seu espaço como titular.
Crédito: WilliandeuumaassistênciaparaGuedes,masnãofoiosuficienteparaoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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