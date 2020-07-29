Willian Maranhão tem rescisão com o Vasco publicada no BID da CBF

O volante Willian Maranhão não possui mais vínculo com o Vasco da Gama. O jogador de 24 anos teve a rescisão do contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, o que oficializa o término da passagem dele por São Januário. Maranhão assinou com o Atlético-GO até o final do ano.
Revelado pelo Boavista-RJ, Willian Maranhão atuou no Santa Cruz, antes de chegar ao Vasco, em 2018. No ano passado atuou emprestado ao América-MG. Ao todo foram 18 jogos com a camisa cruz-maltina, sem gols marcados.
Em seu perfil no Instagram, no último domingo, o atleta agradeceu à torcida, ao clube e aos funcionários que conviveram com ele na passagem pelo clube carioca. - Alô Vascão, venho aqui agradecer a instituição, a torcida apaixonada, aos atletas e todos os funcionários no qual pude conviver durante essa passagem por esse grande clube. Feliz em ter realizado um sonho de criança. Desejo sucesso ao clube. Obrigado, Gigante da Colina!!! - escreveu.