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Willian Maranhão tem rescisão com o Vasco publicada no BID da CBF

Volante de 24 anos teve o término da passagem pelo Gigante da Colina oficializado nesta quarta-feira. Ele acertou com o Atlético-GO até o final da atual temporada...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 17:24
Crédito: Willian Maranão não é mais jogador do Vasco (Rafael Ribeiro/ Vasco
O volante Willian Maranhão não possui mais vínculo com o Vasco da Gama. O jogador de 24 anos teve a rescisão do contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, o que oficializa o término da passagem dele por São Januário. Maranhão assinou com o Atlético-GO até o final do ano.
Revelado pelo Boavista-RJ, Willian Maranhão atuou no Santa Cruz, antes de chegar ao Vasco, em 2018. No ano passado atuou emprestado ao América-MG. Ao todo foram 18 jogos com a camisa cruz-maltina, sem gols marcados.
Em seu perfil no Instagram, no último domingo, o atleta agradeceu à torcida, ao clube e aos funcionários que conviveram com ele na passagem pelo clube carioca. - Alô Vascão, venho aqui agradecer a instituição, a torcida apaixonada, aos atletas e todos os funcionários no qual pude conviver durante essa passagem por esse grande clube. Feliz em ter realizado um sonho de criança. Desejo sucesso ao clube. Obrigado, Gigante da Colina!!! - escreveu.

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