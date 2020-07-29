Willian Maranhão tem rescisão com o Vasco publicada no BID da CBF

Crédito: Willian Maranão não é mais jogador do Vasco (Rafael Ribeiro/ Vasco

O volante Willian Maranhão não possui mais vínculo com o Vasco da Gama. O jogador de 24 anos teve a rescisão do contrato publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, o que oficializa o término da passagem dele por São Januário. Maranhão assinou com o Atlético-GO até o final do ano.

Revelado pelo Boavista-RJ, Willian Maranhão atuou no Santa Cruz, antes de chegar ao Vasco, em 2018. No ano passado atuou emprestado ao América-MG. Ao todo foram 18 jogos com a camisa cruz-maltina, sem gols marcados.