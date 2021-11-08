Willian inicia período de transição no Corinthians; Renato Augusto fica na fisioterapia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após um dia de descanso no último domingo, na sequência da vitória sobre o Fortaleza, o Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira para a preparação de dois dias que terá antes de encarar o Atlético-MG, na quarta, às 19h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do treinamento foi a presença do meia-atacante Willian, já em transição física.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no último sábado, na Neo Química Arena, realizaram o aquecimento e, em seguida, retornaram à parte interna do CT para um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia.

Renato Augusto foi o único a não ir ao gramado. Ele permaneceu com os fisioterapeutas durante toda a atividade do dia e pode virar dúvida para enfrentar o Galo. O jogador terá mais um dia de recuperação para ficar à disposição da comissão técnica alvinegra. Além dele, o volante Cantillo já se apresentou à Seleção Colombiana para os jogos da data FIFA e será desfalque.Depois do aquecimento, o técnico Sylvinho orientou um treino de perde e pressiona. Para fechar a atividade, o comandante corintiano separou os atletas disponíveis em dois times e promoveu um coletivo em campo reduzido.

A novidade do dia foi a presença do meia-atacante Willian no gramado. Ele está em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e iniciou o período de transição com a preparação física. O camisa 10 teve sua lesão diagnosticada no dia 15 de outubro, e tinha prazo de quatro a cinco semanas para se recuperar do problema. Até aqui, se passaram pouco mais de três.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.