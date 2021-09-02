Willian fica com a camisa 10 do Corinthians e celebra: 'Motivo de muito orgulho para mim'

O Corinthians matou mais uma curiosidade do torcedor e revelou com qual número de camisa Willian entrará em campo em sua nova passagem pelo clube. Trata-se da tradicional 10, a qual ele já utilizou antes de partir para o Shakhtar Donetsk-UCR, em 2007. O meia não escondeu a emoção durante a live do aniversário de 111 anos do Timão, diretamente da Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz com esse momento, e voltar para o clube onde passei muitos anos, fui revelado, tenho muitos amigos, família toda corintiana, realmente é um motivo de muito orgulho para mim, poder voltar para casa, sentir o carinho de todos. Queria agradecer ao presidente e toda a diretoria pelo esforço para me ter aqui de volta, todos os jogadores, torcedores que me mandaram mensagens de carinho e apoio.
O único lamento de Willian nesse retorno ao Corinthians é o fato de não ter sua mãe por perto para poder presenciar esse acontecimento que toda a família sempre sonhou. Por essas e outras ele quer ir logo para campo e estrear.
- Uma pessoa que poderia estar aqui, sonhava com esse momento, a minha volta ao Corinthians, que é a minha mãe, que não está mais entre nós, mas sei que onde ela estiver está orgulhosa. Quero agradecer a minha família, o meu pai, a minha esposa, os meus filhos, irmãos. É um motivo de orgulho, não vejo a hora de começar a jogar e ter o torcedor ao lado - declarou.O meia também falou da complexidade da decisão de voltar ao futebol brasileiro, já que é algo que envolve muitas pessoas. No entanto, com a proposta do Corinthians, não houve como dizer não e as negativas foram apenas para as ofertas que tentaram atravessar o seu retorno ao Timão.
- A minha família sabe o quando foi difícil tomar essa decisão. Digo porque a gente tem que pensar em tudo, família, como vai ficar a situação, mas quando eu vi que era só o Corinthians, e alguns clubes tentaram atravessar, eu vi que era só o Corinthians. É o Corinthians que eu vou - concluiu.
Willian foi anunciado pelo clube na última terça-feira e chegou ao Brasil nesta terça, quando assinou contrato até dezembro de 2023. Ainda não há uma data para estreia do jogador, que ainda não se juntou aos trabalhos no CT Joaquim Grava. Certo mesmo é que ele vai utilizar a consagrada camisa 10 do clube.