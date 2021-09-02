Willian fica com a camisa 10 do Corinthians e celebra: 'Motivo de muito orgulho para mim'

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians matou mais uma curiosidade do torcedor e revelou com qual número de camisa Willian entrará em campo em sua nova passagem pelo clube. Trata-se da tradicional 10, a qual ele já utilizou antes de partir para o Shakhtar Donetsk-UCR, em 2007. O meia não escondeu a emoção durante a live do aniversário de 111 anos do Timão, diretamente da Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- Uma mistura de sentimentos. Estou muito feliz com esse momento, e voltar para o clube onde passei muitos anos, fui revelado, tenho muitos amigos, família toda corintiana, realmente é um motivo de muito orgulho para mim, poder voltar para casa, sentir o carinho de todos. Queria agradecer ao presidente e toda a diretoria pelo esforço para me ter aqui de volta, todos os jogadores, torcedores que me mandaram mensagens de carinho e apoio.

O único lamento de Willian nesse retorno ao Corinthians é o fato de não ter sua mãe por perto para poder presenciar esse acontecimento que toda a família sempre sonhou. Por essas e outras ele quer ir logo para campo e estrear.

- Uma pessoa que poderia estar aqui, sonhava com esse momento, a minha volta ao Corinthians, que é a minha mãe, que não está mais entre nós, mas sei que onde ela estiver está orgulhosa. Quero agradecer a minha família, o meu pai, a minha esposa, os meus filhos, irmãos. É um motivo de orgulho, não vejo a hora de começar a jogar e ter o torcedor ao lado - declarou.O meia também falou da complexidade da decisão de voltar ao futebol brasileiro, já que é algo que envolve muitas pessoas. No entanto, com a proposta do Corinthians, não houve como dizer não e as negativas foram apenas para as ofertas que tentaram atravessar o seu retorno ao Timão.

- A minha família sabe o quando foi difícil tomar essa decisão. Digo porque a gente tem que pensar em tudo, família, como vai ficar a situação, mas quando eu vi que era só o Corinthians, e alguns clubes tentaram atravessar, eu vi que era só o Corinthians. É o Corinthians que eu vou - concluiu.