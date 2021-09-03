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Willian faz treino à parte, e Corinthians segue preparação para pegar o Juventude

Meia ainda não treinou com bola com o restante do elenco, mesma situação de Adson, que se recupera de pancada. Timão terá mais três dias de trabalho antes do próximo duelo...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 14:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou mais um treino preparatório para o próximo duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Juventude pela 19ª rodada da competição nacional. Recém-contratado, Willian fez um trabalho à parte e a não treinou com bola com o restante do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
No Campo 4, os atletas participaram do aquecimento e, já sob as orientações do técnico Sylvinho, fizeram um treino de posse de bola em espaço reduzido. E
Em seguida, o treinador promoveu um trabalho tático no Campo 3 sem a participação dos goleiros, que ficaram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos no Campo 1 durante todo a atividade.O meia-atacante Willian participou do aquecimento e, em seguida, realizou um trabalho à parte no gramado com o preparador físico Flávio de Oliveira. Regularizado no BID, ele ainda é dúvida para atuar diante do Juventude, mas será avaliado nos próximos dias pela comissão técnica corintiana.
Já o meia Adson, em recuperação de um trauma na perna esquerda, que sofreu na vitória sobre o Athletico-PR há cerca de duas semanas, foi ao gramado para atividades específicas conduzidas pelo fisioterapeuta Luciano Rosa. Ele também segue como dúvida para a partida da próximas terça-feira, em Itaquera.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Corinthians segue sua preparação na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava. Serão mais três dias de treinamentos antes de enfrentar o clube gaúcho. Atualmente, o Timão está na sexta colocação no Brasileirão com 27 pontos.

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