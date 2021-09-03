Willian faz treino à parte, e Corinthians segue preparação para pegar o Juventude

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou mais um treino preparatório para o próximo duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça, às 21h30, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Juventude pela 19ª rodada da competição nacional. Recém-contratado, Willian fez um trabalho à parte e a não treinou com bola com o restante do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 4, os atletas participaram do aquecimento e, já sob as orientações do técnico Sylvinho, fizeram um treino de posse de bola em espaço reduzido. E

Em seguida, o treinador promoveu um trabalho tático no Campo 3 sem a participação dos goleiros, que ficaram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos no Campo 1 durante todo a atividade.O meia-atacante Willian participou do aquecimento e, em seguida, realizou um trabalho à parte no gramado com o preparador físico Flávio de Oliveira. Regularizado no BID, ele ainda é dúvida para atuar diante do Juventude, mas será avaliado nos próximos dias pela comissão técnica corintiana.

Já o meia Adson, em recuperação de um trauma na perna esquerda, que sofreu na vitória sobre o Athletico-PR há cerca de duas semanas, foi ao gramado para atividades específicas conduzidas pelo fisioterapeuta Luciano Rosa. Ele também segue como dúvida para a partida da próximas terça-feira, em Itaquera.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.