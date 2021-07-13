Willian Farias quer ritmo forte do Coritiba para as próximas rodadas do Brasileirão Série B

O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, falou sobre o desejo do Coxa em crescer de produção neste ano. Segundo o jogador, a meta é evoluir ainda mais na temporada.- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer ainda mais de produção nestas próximas semanas. Vamos manter um ritmo forte para evoluirmos. Estamos no caminho certo para que nossos objetivos sejam alcançados nos próximos meses - falou o volante do Coxa Branca.
Segundo Farias, sua fase tem sido muito especial e reconhece que não conseguiria fazer isso tudo sozinho, elogiando o trabalho de todos do clube.- Estou vivendo um momento muito especial no clube e em minha carreira, e agradeço a todos que fazem parte disso. O grupo é muito bom e isso ajuda.