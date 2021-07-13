Willian Farias quer ritmo forte do Coritiba para as próximas rodadas do Brasileirão Série B

O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, falou sobre o desejo do Coxa em crescer de produção neste ano. Segundo o jogador, a meta é evoluir ainda mais na temporada.- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer ainda mais de produção nestas próximas semanas. Vamos manter um ritmo forte para evoluirmos. Estamos no caminho certo para que nossos objetivos sejam alcançados nos próximos meses - falou o volante do Coxa Branca.