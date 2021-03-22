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Willian Farias quer continuar a sua história no Coxa e acredita em grande ano no clube

Recém-chegado ao Coritiba, o volante marcou o seu retorno a equipe em 2021 e espera uma grande temporada de todos os jogadores...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:33
Crédito: Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, pediu atenção máxima da equipe nas próximas partidas da temporada, buscando que o elenco compre a ideia do técnico o mais rápido possível. Segundo o jogador, que recentemente estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club, a meta é crescer de desempenho na temporada 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nesta sequência da temporada. Estamos no caminho certo para isso. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é muito importante.
De acordo com Willian, sua meta é continuar a sua história no Coxa com títulos após voltar ao clube em 2021.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com esse retorno ao Coritiba. Espero que esse ano possa continuar uma história que deixei lá atrás. Vou lutar muito para honrar essa camisa sempre.

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