Willian Farias quer continuar a sua história no Coxa e acredita em grande ano no clube

O volante Willian Farias, do Coritiba, pediu atenção máxima da equipe nas próximas partidas da temporada, buscando que o elenco compre a ideia do técnico o mais rápido possível. Segundo o jogador, que recentemente estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club, a meta é crescer de desempenho na temporada 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nesta sequência da temporada. Estamos no caminho certo para isso. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é muito importante.