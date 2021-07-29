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futebol

Willian Farias fala em jogo complicado contra o Náutico valendo a liderança da Série B

Volante sabe que partida é fundamental para o restante do campeonato...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 16:46
Crédito: Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, pediu intensidade máxima do grupo para a sequência da temporada visando a liderança da Série B. Para ele, alcançar a ponta da tabela será importante para todos.- Estamos nesta briga pela liderança e buscando a ponta da tabela de classificação. O campeonato está muito equilibrado. Temos que manter essa intensidade para chegarmos aos nossos objetivos nas próximas semanas.
Segundo Farias, a meta do Coxa é vencer o Náutico, atual líder da disputa, neste final de semana.- Vamos para um jogo muito complicado diante do Náutico. Um triunfo nos colocará bem próximos da liderança novamente. Vamos em busca da vitória.

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