Willian Farias fala em jogo complicado contra o Náutico valendo a liderança da Série B

O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, pediu intensidade máxima do grupo para a sequência da temporada visando a liderança da Série B. Para ele, alcançar a ponta da tabela será importante para todos.- Estamos nesta briga pela liderança e buscando a ponta da tabela de classificação. O campeonato está muito equilibrado. Temos que manter essa intensidade para chegarmos aos nossos objetivos nas próximas semanas.