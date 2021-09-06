Willian fala sobre os sonhos na volta ao Corinthians e se vê em 'alto nível'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Contratado pelo Corinthians, Willian, que tem estreia prevista para o fim de semana, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Brasileirão, acredita que, mesmo aos 33 anos, tem condições de render em alto nível.

- Me sinto bem, tenho 33 anos hoje, me sinto bem, creio que ainda posso jogar em alto nível alguns anos, vou me preparar bastante, continuar sempre me cuidando para jogar em alto nível, render o que esperam de mim e sem dúvidas fazer o máximo possível para ajudar o Corinthians – afirmou o novo camisa 10 em entrevista coletiva de apresentação, nesta segunda-feira (6).

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCria da base corintiana, na qual atuou desde os 13 anos de idade, o jogador foi negociado em 2007, após seus primeiros meses como profissional, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e permaneceu no futebol europeu até a última quarta-feira (1º), quando retornou ao Brasil para acertar o seu retorno ao Timão.

- Saí do Corinthians faz um bom tempo, tinha 19 anos, era muito jovem, tinha sonhos e objetivos com a camisa do Corinthians e isso parou no meio do caminho, durante um bom tempo e espero que isso possa se concretizar eu voltando para o Corinthians, time que fui revelado, sempre torci, espero que possa dar sequência naquilo que não terminei, possa conquistar títulos com a camisa do Corinthians e ser feliz no clube – afirmou o jogador.

Dentre esses sonhos está ser campeão com a camisa corintiana. Quando deixou o clube, Willian fazia parte de um elenco que lutava contra o rebaixamento, em 2007, e não conseguiu se safar. Agora, a expectativa do jogador, em se retorno, é brigar na parte alta das competições.

- Tenho sonhos com a camisa do Corinthians de conquistar títulos, de dar alegria ao torcedor corintiano, tudo leva um tempo, é um processo, preciso me adaptar ao clima brasileiro de novo, futebol brasileiro é diferente, tudo é um processo, mas sem dúvidas o sonho e o objetivo são de continuar vencendo com a camisa do Corinthians e continuar a história interrompida muitos anos atrás e conquistar títulos com a camisa do Corinthians.

Nesse momento, o Time do Povo faz uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Após um início de oscilações, a equipe vem de três vitórias consecutivas e já ocupa a sexta colocação, mas ainda está há 12 pontos do líder, Atlético-MG. Com tudo isso, Willian prega cautela quando o assunto é ser campeão já no seu primeiro ano de contrato de volta ao Parque São Jorge.

- Difícil falar nisso agora e perguntar para todos os jogadores o objetivo é o título, pensar lá na frente, mas temos que pensar passo a passo, jogo a jogo, jogadores chegando demora para ter entrosamento e isso a gente vai ganhar com o tempo, objetivo principal é pensar jogo a jogo e assim a gente vai indo e se for possível uma busca pelo título a gente vai brigar até o final – ressaltou o meia.